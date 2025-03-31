Кержаков встал на защиту Орлова»: «Я его за это не могу упрекать»

Александр Кержаков оценил работу Геннадия Орлов на игре 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином».
- Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:0.
- Орлов комментировал встречу в эфире «Матч ТВ».
- Он работал на матче «Зенита» в качестве комментатора впервые за 2157 дней.
– Мне хотелось бы, чтобы Геннадий Сергеевич не только «Зенит» комментировал. Это мэтр своего дела, комментаторского искусства. Его всегда приятно слушать, мне в том числе.
– Некоторые любители футбола жаловались, что Орлов сильно болел за «Зенит».
– Я думаю, что это не противоестественно. Если Геннадий Сергеевич из Ленинграда, то почему он не должен болеть за «Зенит»?
Понятно, что комментатор должен быть беспристрастным, но я его за это не могу упрекать. Мне кажется, это нормальная история, почему нет?
Источник: «Спорт день за днем»