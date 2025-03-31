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  • Кержаков встал на защиту Орлова»: «Я его за это не могу упрекать»

Кержаков встал на защиту Орлова»: «Я его за это не могу упрекать»

31 марта 2025, 19:56
21

Александр Кержаков оценил работу Геннадия Орлов на игре 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

  • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:0.
  • Орлов комментировал встречу в эфире «Матч ТВ».
  • Он работал на матче «Зенита» в качестве комментатора впервые за 2157 дней.

– Мне хотелось бы, чтобы Геннадий Сергеевич не только «Зенит» комментировал. Это мэтр своего дела, комментаторского искусства. Его всегда приятно слушать, мне в том числе.

– Некоторые любители футбола жаловались, что Орлов сильно болел за «Зенит».

– Я думаю, что это не противоестественно. Если Геннадий Сергеевич из Ленинграда, то почему он не должен болеть за «Зенит»?

Понятно, что комментатор должен быть беспристрастным, но я его за это не могу упрекать. Мне кажется, это нормальная история, почему нет?

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Кержаков Александр Орлов Геннадий
Комментарии (21)
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Snek
1743441450
Как будто другие комментаторы открыто не топят за свои клубы..
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sunwap
1743441663
Что было вчера на матче питерских и Рубина это позорище холдинга. Некоторые любители были против... Что значит некоторые? Большинство адекватных людей. Плевок ребятам из Татарстана таким комментированием.
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Cleaner
1743445646
Кержаков, тебе хотелось бы, чтобы Геннадий Сергеевич не только Зенит комментировал? Орлов, как лицо ЯВНО ПРЕДВЗЯТОЕ и ЯВНО БОЛЕЮЩЕЕ за Зенит вообще НЕ ДОЛЖЕН быть комментатором на матчах с Зенитом. Исключение только международные матчи. Вот тогда пусть вещает за свою любимую команду...(((
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FCSpartakM
1743446084
Питер как всегда в своем искаженном мире живет, где 10 легов на поле- это норма, а говорить "сегодня победили наш клуб" в порядке вещей. Рисовать линии офсайдные линии и уверять всех, что они точнее ВАР, придумать историю с расизмом и даже не извиниться. На юродивых не обижаются.
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R_a_i_n
1743446325
Интересно, мнение болельщиков Рубина кто нибудь спросит?
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АЛЕКС 58
1743449869
Больше не давайте питерскому флюгеру микрофон в рот,дайте что нибудь другое
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VPERDIV SPARTAK
1743450281
Комментарий скрыт модератором
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Борис34684
1743471039
Конечно конечно и похер на болельщиков противоположной команды, главное Гена пусть по куражится пока убежал из палаты.
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Каратель помойников
1743493149
– Некоторые любители футбола жаловались, что Орлов сильно болел за «Зенит». – Я думаю, что это не противоестественно. Если Геннадий Сергеевич из Ленинграда, то почему он не должен болеть за «Зенит»? Понятно, что комментатор должен быть беспристрастным вот в этих словах вся суть зинаидовская..никому нельзя,но похер,нам можно
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Константин-Шапкин-google
1743531885
Да пусть шляпу с пером оденет и напару с усатым мушкетером друг другу комментируют. Даже спеть могут. А уж если на страну вещаешь извини, держи форму. Иначе коеой ты комментатор?
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