Кержаков встал на защиту Орлова»: «Я его за это не могу упрекать»

Александр Кержаков оценил работу Геннадия Орлов на игре 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:0.

Орлов комментировал встречу в эфире «Матч ТВ».

Он работал на матче «Зенита» в качестве комментатора впервые за 2157 дней.

– Мне хотелось бы, чтобы Геннадий Сергеевич не только «Зенит» комментировал. Это мэтр своего дела, комментаторского искусства. Его всегда приятно слушать, мне в том числе.

– Некоторые любители футбола жаловались, что Орлов сильно болел за «Зенит».

– Я думаю, что это не противоестественно. Если Геннадий Сергеевич из Ленинграда, то почему он не должен болеть за «Зенит»?

Понятно, что комментатор должен быть беспристрастным, но я его за это не могу упрекать. Мне кажется, это нормальная история, почему нет?