Пименов – о 5:1 «Крыльев Советов»: «Мне написали из «Локомотива»: «Зачем ты так с нами?»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов прокомментировал победу над «Локомотивом» (5:1).

– Какие у вас были ожидания перед матчем с «Локомотивом»? Учитывая ещe и ваше прошлое в этом клубе.

– Да, мне уже человек сто из «Локомотива» написало и спросило: «Зачем ты так с нами?». Но моe футбольное сердце сегодня на несколько частей не делилось. У меня профессиональный контракт с футбольным клубом «Крылья Советов». И я болею только за эту команду.

Что касаемо ожиданий перед матчем, я боялся Батракова. Он сильно выделяется в своей команде, во всeм чемпионате и даже стране. Мог запросто нам навредить. Очень тонкий, обостряющий игрок. Но очень хорошо, что мы сегодня оказались во многом лучше соперника. Были лучше по движению. Сегодня мы в каждом эпизоде были сильнее «Локомотива».