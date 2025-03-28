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  • Семак назвал особенности предстоящего матча «Зенита» с «Рубином»

Семак назвал особенности предстоящего матча «Зенита» с «Рубином»

Вчера, 22:48
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Рубином».

– Сергей Богданович, хотелось бы про «Рубин». Последний домашний матч в рамках чемпионата здесь чуть меньше года назад завершился со счетом 0:2. После этого было три игры, три победы. Хотелось бы узнать, при подготовке к этому матчу берется ли в расчет та игра, которая была в апреле?

– С точки зрения анализа – да. С точки зрения результата – нет. Это футбол, много матчей, в которых особо анализировать нечего, что касается действий. Но ошибки, которые команда допускает, оказываются критическими с точки зрения результата. Мы отталкиваемся от состава, от модели, которой играли команды.

Конечно, анализируем последние матчи, которые мы проводили друг против друга, чтобы собрать как можно больше информации, которая нам поможет подготовиться и донести что-то до игроков, что мы посчитаем нужным, и для себя уже понять, какие возможные варианты в игре соперника. Обычный план подготовки к «Рубину» такой же, как и к любому другому сопернику.

– Сергей Богданович, планируете ли вы играть в скоростной футбол, учитывая, что «Рубин» – одна из самых фолящих команд лиги?

– Думаю, очень сложно будет играть в скоростной футбол исходя из того, что команда больше предпочитает очень дисциплинированно играть в обороне. Поэтому скоростной футбол зависит от того пространства, которое имеет та или иная команда. В данном случае, наверное, игра будет немножко другой, нам нужно будет быстро работать с мячом, быстро думать для того, чтобы искать эпизоды, которые позволят нам вскрывать оборону соперника и создавать моменты.

  • Матч «Зенит» – «Рубин» состоится 30 марта.
  • «Зенит» идет на 3-м месте.
  • «Рубин» занимает 7-ю строчку.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Семак Сергей
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Комментарии (2)
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Интерес
1743191743
Пожелаем "Рубину" несказанной удачи-ничьей!
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ySS
1743196383
Семак уже не раз наступал на грабли Рубина) Узнаем, хотя букмекеры дают самый низкий коэффициент на голубую победу
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