Генич оценил фактор влияния Орлова на победу «Зенита» над «Рубином»

Комментатор Константин Генич считает, что «Зенит» не мог не выиграть матч 22-го тура РПЛ с «Рубином» (4:0) из-за возвращения к работе Геннадия Орлова.

«Это был хороший матч «Зенита». Неожиданный состав, мало кто ожидал увидеть с первых минут Соболева и Педро, а не Мостового. И первый тайм у «Зенита» был хорош, с хорошим движением. Где‑то просто не повезло, Соболев не забил в двух моментах. Мне казалось, что гол – это вопрос времени.

«Зенит» бросил в бой все свои козыри. Вернулся Геннадий Сергеевич Орлов. «Зенит» не мог не выиграть этот матч. Может быть, слишком много забил, но это было похоже на матч «Краснодара» и «Факела».

Ничего сверхъестественного не произошло. «Зенит» сделал то, что должен был. Но сделал это в хорошем стиле. По игре «Зенит» по‑прежнему очень грозная сила», – сказал Генич.