Черданцев сказал, готов ли Орлов и дальше комментировать матчи

Комментатор Георгий Черданцев высоко отозвался о работе Геннадия Орлова 30 марта на матче 22-го тура РПЛ «Зенит» – «Рубин» (4:0).

– Когда я был маленьким, Геннадий Сергеевич комментировал чемпионат мира, был комментатором федерального масштаба, а я только смотрел футбол. Сейчас мне уже шестой десяток, я чего‑то добился в профессии, а Геннадий Сергеевич еще комментирует.

Это значит, что голоса не стареют. Сейчас очень много возвращений в рок‑музыке, например, группа The Cure выпустила альбом после долгого перерыва. Роберт Смит как пел в 1980‑е, так и поет сейчас.

То, что сделал Орлов, – пример для людей, что 80 лет – не возраст. Отработать в эфире полтора часа – очень энергозатратная вещь, а не какая‑то ерунда. Это требует эмоций, если Геннадий Сергеевич может их выдавать, это очень круто.

Для меня Орлов – пример, к которому нужно стремится, как следить за здоровьем, формой, психологическим состоянием.

– Можете представить себя в 80 лет, комментирующим матч, как Геннадий Орлов?

– Раньше для меня представить, что я буду комментатором, было как представить хождение по Луне. Ведь когда я рос, кроме телевизора не было иных способов показать себя. Туда попадали только избранные, формировалась особая каста. Мне дико повезло, что я там оказался.

Геннадий Сергеевич не был в эфире несколько лет, но ничуть не потерял форму, динамику. Кажется, что он до этого комментировал матчи каждый день. Это пример профессионализма. Если ты любишь свое дело, не выключаешься никогда.

Я писал у себя в телеграм‑канале: лидер Metallica Джеймс Хэтфилд сказал: «Музыканты не уходят на пенсию». Это касается всех творческих профессий. Владимир Зельдин до 90 лет играл на сцене. Кто скажет сейчас про возраст Владимира Познера?

Если человек в сознании, у него нет проблем со здоровьем, то какие могут быть проблемы? Публичные люди, как Орлов, являются отличным примером для других, кто думает, что в 50 лет жизнь заканчивается.

Приведу пример Владимира Маслаченко, с которым мы дружили. До последнего дня жизни Никитич ходил на работу, вел эфиры. Никогда в жизни по голосу ты бы не отличил: ему 52, 65 или 73. Маслаченко всегда был самим собой вне зависимости от возраста, в этом масштабность личности.

У меня в эфире Никитич однажды сказал: «Комментатор – это артист у микрофона». Мы во многом действительно артисты. Твоя физическая форма, самоощущение оставляет тебя в профессии.

Возвращение Орлова в эфир – знаковый момент, я бы тоже хотел через 30 лет быть в такой форме и так же хорошо выглядеть, как Геннадий Сергеевич.

– Орлов в порядке и, судя по его работе на «Зенит» – «Рубин», готов дальше комментировать матчи?

– Точно да. Думаю, его более молодые коллеги за эти полтора часа поняли, к чему нужно стремиться.