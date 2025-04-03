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  • Черданцев сказал, готов ли Орлов и дальше комментировать матчи

Черданцев сказал, готов ли Орлов и дальше комментировать матчи

Вчера, 12:52
12

Комментатор Георгий Черданцев высоко отозвался о работе Геннадия Орлова 30 марта на матче 22-го тура РПЛ «Зенит» – «Рубин» (4:0).

– Когда я был маленьким, Геннадий Сергеевич комментировал чемпионат мира, был комментатором федерального масштаба, а я только смотрел футбол. Сейчас мне уже шестой десяток, я чего‑то добился в профессии, а Геннадий Сергеевич еще комментирует.

Это значит, что голоса не стареют. Сейчас очень много возвращений в рок‑музыке, например, группа The Cure выпустила альбом после долгого перерыва. Роберт Смит как пел в 1980‑е, так и поет сейчас.

То, что сделал Орлов, – пример для людей, что 80 лет – не возраст. Отработать в эфире полтора часа – очень энергозатратная вещь, а не какая‑то ерунда. Это требует эмоций, если Геннадий Сергеевич может их выдавать, это очень круто.

Для меня Орлов – пример, к которому нужно стремится, как следить за здоровьем, формой, психологическим состоянием.

– Можете представить себя в 80 лет, комментирующим матч, как Геннадий Орлов?

– Раньше для меня представить, что я буду комментатором, было как представить хождение по Луне. Ведь когда я рос, кроме телевизора не было иных способов показать себя. Туда попадали только избранные, формировалась особая каста. Мне дико повезло, что я там оказался.

Геннадий Сергеевич не был в эфире несколько лет, но ничуть не потерял форму, динамику. Кажется, что он до этого комментировал матчи каждый день. Это пример профессионализма. Если ты любишь свое дело, не выключаешься никогда.

Я писал у себя в телеграм‑канале: лидер Metallica Джеймс Хэтфилд сказал: «Музыканты не уходят на пенсию». Это касается всех творческих профессий. Владимир Зельдин до 90 лет играл на сцене. Кто скажет сейчас про возраст Владимира Познера?

Если человек в сознании, у него нет проблем со здоровьем, то какие могут быть проблемы? Публичные люди, как Орлов, являются отличным примером для других, кто думает, что в 50 лет жизнь заканчивается.

Приведу пример Владимира Маслаченко, с которым мы дружили. До последнего дня жизни Никитич ходил на работу, вел эфиры. Никогда в жизни по голосу ты бы не отличил: ему 52, 65 или 73. Маслаченко всегда был самим собой вне зависимости от возраста, в этом масштабность личности.

У меня в эфире Никитич однажды сказал: «Комментатор – это артист у микрофона». Мы во многом действительно артисты. Твоя физическая форма, самоощущение оставляет тебя в профессии.

Возвращение Орлова в эфир – знаковый момент, я бы тоже хотел через 30 лет быть в такой форме и так же хорошо выглядеть, как Геннадий Сергеевич.

– Орлов в порядке и, судя по его работе на «Зенит»«Рубин», готов дальше комментировать матчи?

Точно да. Думаю, его более молодые коллеги за эти полтора часа поняли, к чему нужно стремиться.

  • Орлов прокомментировал матч «Зенита» впервые с 2020 года.
  • Он работал на игре вместе с Михаилом Крестининым и Павлом Богдановым.
  • 2 марта Орлову исполнилось 80 лет.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Орлов Геннадий Черданцев Георгий
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Комментарии (12)
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Красногвардейчик
1743674424
Отработать в эфире полтора часа – очень энергозатратная вещь, а не какая‑то ерунда ========================== Если визжать так как ты, то да, очень сложно, а спокойно по делу объяснять про футбол а не про ипотеку, можно не напрягаясь....Орлов пусть комментирует только на своём, бом..жовом канале...остальным его слушать противно, кстати из Слуцкого получился бы отличный комментатор
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nik55
1743676176
чердак ты с Орловым только на матчи бо-жей
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АЛЕКС 58
1743676932
Вас с птицей гнать поганой метлой ,и Гейича тоже. Вы не про футбол во время матча а всё про себя и ваше мнение о футболе. Да и голоса у вас как у педи..в!
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vladik12
1743677127
Про Зельдина Черданцев мало взял. Он в 100+ выходил на сцену ЦАТРА.
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Борис34684
1743679366
Не корректно Черданцеву сравнивать Маслаченко с Орловым, Маслаченко мог рассказать практически про любого футболиста, зная практически всех по фамилии не топя за одну команду в эфире. А Орлов не только топит в открытую за одну команду, он и фамилии игроков половины своей команды не знает и не может выговорить. Небо и земля, но каждая лягушка свое болото хвалит.
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anatolich72
1743679597
П-ть не мешки ворочить! Как нельзя подходит орлову и чердаку. Озерова, Махарадзе, Маслаченко вот профи были.
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Taps
1743680198
Уберите Орлова взад, навсегда.
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dimazavr
1743680833
Зельдин играл и после ста лет!
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Странник 09
1743693440
Чердак когда ты маленьким был общефедерального масштаба не было, всесоюзный был. В школе двоечником наверно был, не знаешь родной истории. Маслаченко рядом с орлом ср- ть не сел бы. Хоть и болел за Спартак, но по репортажам и не узнаешь за кого болеет
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cska1948
1743696230
Если быть объективным, то Г. С. Орлов всю игру на всю страну болел за Зенит.
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