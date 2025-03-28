Стали известны стартовые составы на матч 22 тура РПЛ в котором сыграют «Крылья Советов» и «Локомотив». Игра состоится 28 марта, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Песьяков, Бейл, Солдатенков, Ороз, Галдамес, Костанца, Бабкин, Рассказов, Ежов, Олейников, Сергеев.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Ньямси, Ненахов, Карпукас, Тимофеев, Батраков, Тикнизян, Самошников, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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