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  • Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Локомотив»: 28 марта

Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Локомотив»: 28 марта

Сегодня, 17:22
2

Стали известны стартовые составы на матч 22 тура РПЛ в котором сыграют «Крылья Советов» и «Локомотив». Игра состоится 28 марта, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Песьяков, Бейл, Солдатенков, Ороз, Галдамес, Костанца, Бабкин, Рассказов, Ежов, Олейников, Сергеев.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Ньямси, Ненахов, Карпукас, Тимофеев, Батраков, Тикнизян, Самошников, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов
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Комментарии (2)
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Красногорск_Фан
1743173554
Надеюсь на победу Локомотива. Но скорее будут гонять в дыр-дыр и кто больше наколотит.
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Интерес
1743175359
Уря,писец замбиям,смотрим ,кто ими окажутся в РПЛ.
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