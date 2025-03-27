Кокорин ответил Быстрову, назвавшему его самым переоцененным футболистом России

Форвард «Ариса» Александр Кокорин оценил высказывания о нем Владимира Быстрова и Игоря Денисова.

– Цитата Денисова: «Бог, дай мне ноги Кокорина! Я бы в «Барселоне» играл». А вот Володя Быстров сказал, что Кокорин - самый переоцененный футболист в России. Почему они так не совпали в своих мнениях?

– Ну, они совершенно разные. Я с Быстрым никогда даже не тренировался и не играл, если не ошибаюсь. Он никогда со мной не работал!

– А Гарик смог убедиться, как ты играешь, да?

– Слушай, мнению Гарика я больше доверяю, потому что Гарик – человек, который разбирается в футболе.

А Быстрый... Он любит потрещать обо всем. Вот правда, я совсем чуть-чуть с ним знаком и вообще не знаю, какой он человек.

А вот про Гарика могу сказать только хорошее, уважаю его очень.