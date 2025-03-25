Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков назвал самого сильного соперника России за последние годы

Кержаков назвал самого сильного соперника России за последние годы

Сегодня, 11:45

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что самым сильным соперником национальной команды за последние годы будет Нигерия.

«Нигерия – очень сильный соперник. Если они приедут полным составом и будут играть в полную силу, хотя, конечно, я сомневаюсь, потому что это будет летом, после сезона, но по именам за последние годы это самый сильный соперник.

Сербы приезжали перед официальным матчем, поэтому не всех футболистов использовали. Но у Нигерии хорошие имена, надеюсь, что будут Виктор Осимхен и Адемола Лукман, сильные игроки в европейском футболе», – сказал Кержаков.

  • Матч Россия – Нигерия запланирован на 6 июня 2025 года.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных междунароных турниров с февраля 2022 года.
  • С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью, Вьетнамом, Брунеем, Сирией и Гренадой.
  • Сегодня сборная России сыграет с Замбией.

Еще по теме:
Европейская сборная может сыграть с Россией в 2026 году 2
Губерниев высказался о матче Россия – Замбия 3
Мама Дзюбы прокомментировала вызов форварда в сборную России 3
Источник: ТАСС
Товарищеские матчи. Сборные Россия Нигерия Кержаков Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Губернатор Федорищев обратился к Осинькину на встрече с «Крыльями Советов»
15:15
1
Европейская сборная может сыграть с Россией в 2026 году
14:56
2
Отбывший дисквалификацию Погба выбрал новый клуб
14:28
Губерниев высказался о матче Россия – Замбия
14:14
3
Фанаты «Спартака» могут отказаться от бойкота матчей Кубка России
13:02
8
Трент согласовал контракт с «Реалом»
12:43
1
Ледяхов дал оценку словам Глушенкова: «У него не всe в порядке с головой и с языком»
12:21
11
Кержаков назвал самого сильного соперника России за последние годы
11:45
Бразильские клубы заинтересовались вингером «Спартака»
11:29
6
Названы сроки возвращения Гарсии в общую группу «Спартака»
11:06
1
Все новости
Все новости
Кержаков назвал самого сильного соперника России за последние годы
11:45
Мама Дзюбы прокомментировала вызов форварда в сборную России
11:16
3
Семин сказал, способна ли сборная России побороться за выход на ЧМ
08:39
Мостовой – о Дзюбе в сборной России: «Что приехал, что уехал – мне все равно»
Вчера, 14:27
1
Глушенков рассказал, как Дзюба перепутал его с Глушаковым
Вчера, 13:55
1
Семин высказался о возможности Карпина побить рекорд Романцева
Вчера, 12:11
Осипенко высказался об уходе Карпина из «Ростова»
Вчера, 11:30
2
Где смотреть матч Россия – Замбия: во сколько прямая трансляция товарищеского матча 25 марта 2025
Вчера, 10:54
Карпин назвал самого универсального игрока сборной России
Вчера, 10:40
Круговой – о неформальном лидере сборной России: «Дзюбу превзойти невозможно»
Вчера, 10:12
Тренер молодежной сборной России прокомментировал ничью с Колумбией
Вчера, 10:01
Глушенков прокомментировал ситуацию с вызовом в сборную России
Вчера, 09:41
1
Пономарев – о рекорде Дзюбы: «Уверен, что Кержакову обидно. А болельщикам нет»
Вчера, 09:13
8
Молодежная сборная России сыграла вничью с Колумбией
Вчера, 08:50
1
Пономарев сказал, сколько голов Россия забьет Замбии
Вчера, 08:34
2
Карпин сказал, чем его впечатлил Кисляк
Вчера, 08:13
1
200-я сборная мира отказалась играть с Россией
23 марта
14
Ветеран «Зенита» – о рекорде Дзюбы: «Можно прислать кенгуру из Австралии, с пингвинами сыграть. Им он по три забьeт»
23 марта
11
Карпин оценил уровень сборной Замбии
23 марта
Карпин оценил состояние Глушенкова
23 марта
3
Еще 2 футболиста покинули сборную России перед матчем с Замбией
23 марта
1
Карпин назвал игрока сборной России, которому подошла бы «Барселона»
23 марта
3
Карпин сказал, стало ли ближе возвращение России к международным турнирам
23 марта
1
Экс-хавбек «Зенита» – о памятнике Дзюбе: «Надо «Ералаш» снимать»
23 марта
3
Карпин ответил на вопрос о работе в «Динамо»
23 марта
3
Товарищеский матч. Азербайджан под руководством победителя Евро уступил дома Гаити (0:3)
22 марта
3
Колосков оценил число голов Дзюбы в сборной: «Средний и посредственный результат»
21 марта
3
23-летний школьник из сборной Гренады оценил погоду в Москве
21 марта
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 