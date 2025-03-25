Кержаков назвал самого сильного соперника России за последние годы

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что самым сильным соперником национальной команды за последние годы будет Нигерия.
«Нигерия – очень сильный соперник. Если они приедут полным составом и будут играть в полную силу, хотя, конечно, я сомневаюсь, потому что это будет летом, после сезона, но по именам за последние годы это самый сильный соперник.
Сербы приезжали перед официальным матчем, поэтому не всех футболистов использовали. Но у Нигерии хорошие имена, надеюсь, что будут Виктор Осимхен и Адемола Лукман, сильные игроки в европейском футболе», – сказал Кержаков.
- Матч Россия – Нигерия запланирован на 6 июня 2025 года.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных междунароных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью, Вьетнамом, Брунеем, Сирией и Гренадой.
- Сегодня сборная России сыграет с Замбией.
Источник: ТАСС