Кержаков назвал самого сильного соперника России за последние годы

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что самым сильным соперником национальной команды за последние годы будет Нигерия.

«Нигерия – очень сильный соперник. Если они приедут полным составом и будут играть в полную силу, хотя, конечно, я сомневаюсь, потому что это будет летом, после сезона, но по именам за последние годы это самый сильный соперник.

Сербы приезжали перед официальным матчем, поэтому не всех футболистов использовали. Но у Нигерии хорошие имена, надеюсь, что будут Виктор Осимхен и Адемола Лукман, сильные игроки в европейском футболе», – сказал Кержаков.