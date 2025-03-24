В сборной Замбии пожаловались на дискомфорт в России

Защитнику сборной Замбии Кабасо Чонго некомфортно в России. Ему холодно.

– Что вы ждeте от матча с Россией?

– Игра должна быть очень сложной. Но мы готовы добиться нужного результата.

– Вы уже в Москве. Какие первые впечатления?

– Да, мы уже прилетели. Погода слишком холодная – самая холодная в моей жизни! Это меня удивило, но мы адаптируемся к этому. Всe будет хорошо.