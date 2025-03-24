В сборной Замбии пожаловались на дискомфорт в России

Защитнику сборной Замбии Кабасо Чонго некомфортно в России. Ему холодно.
– Что вы ждeте от матча с Россией?
– Игра должна быть очень сложной. Но мы готовы добиться нужного результата.
– Вы уже в Москве. Какие первые впечатления?
– Да, мы уже прилетели. Погода слишком холодная – самая холодная в моей жизни! Это меня удивило, но мы адаптируемся к этому. Всe будет хорошо.
- Матч Россия – Замбия состоится завтра, 25 марта.
- Россия проводит только товарищеские матчи.
- Замбия – победитель Кубка Африки-2012.
Источник: «Чемпионат»