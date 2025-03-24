Названы самые популярные в России клубы по версии «Кинопоиска»

Индекс «Кинопоиск Pro Спорт» опубликовал рейтинг различных спортивных клубов по популярности в России. Индекс отображает не число болельщиков, а их активность.
Самым популярным клубом оказался «Зенит», опередивший «Реал» и «Спартак».
При подсчете учитывались запросы аудитории в интернете. Чтобы запрос был засчитан, нужно было, чтобы пользователь перешел по ссылке и провел на странице не менее 2 минут.
Топ-15 выглядит следующим образом:
1. «Зенит»
2. «Реал»
3. «Спартак»
4. «Барселона»
5. ЦСКА
6. «Краснодар»
7. «Динамо»
8. «Ростов»
9. «Локомотив»
10. «Манчестер Сити»
11. «Вашингтон Кэпиталз»
12. «Арсенал»
13. «Крылья Советов»
14. «Ливерпуль»
15. «Авангард».
- В декабре «Кинопоиск» сообщал, что среди всех любимых команд первое место на сервисе занимает «Спартак». Вторая по популярности команда – «Зенит», третье и четвертое места – у «Реала» и «Барселона». ЦСКА замыкал пятерку лидеров по количеству добавлений в раздел любимых команд.
Источник: Спортс''