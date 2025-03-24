Названы самые популярные в России клубы по версии «Кинопоиска»

Индекс «Кинопоиск Pro Спорт» опубликовал рейтинг различных спортивных клубов по популярности в России. Индекс отображает не число болельщиков, а их активность.

Самым популярным клубом оказался «Зенит», опередивший «Реал» и «Спартак».

При подсчете учитывались запросы аудитории в интернете. Чтобы запрос был засчитан, нужно было, чтобы пользователь перешел по ссылке и провел на странице не менее 2 минут.

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. «Зенит»

2. «Реал»

3. «Спартак»

4. «Барселона»

5. ЦСКА

6. «Краснодар»

7. «Динамо»

8. «Ростов»

9. «Локомотив»

10. «Манчестер Сити»

11. «Вашингтон Кэпиталз»

12. «Арсенал»

13. «Крылья Советов»

14. «Ливерпуль»

15. «Авангард».