Карпин оценил уровень сборной Замбии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что Замбия станет одним из самых серьезных соперников сборной России за последнее время.

– Замбия – самый сильный соперник за последние наши матчи. Что‑то ближе к Камеруну, хоть и не дотягивает.

– Как готовитесь к Замбии?

– Провели недельный цикл. Нормальная правильная подготовка, а не то, что было перед Гренадой. Выбор состава был сделан исходя из тех, кто был более отдохнувший.