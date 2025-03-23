Карпин оценил уровень сборной Замбии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что Замбия станет одним из самых серьезных соперников сборной России за последнее время.
– Замбия – самый сильный соперник за последние наши матчи. Что‑то ближе к Камеруну, хоть и не дотягивает.
– Как готовитесь к Замбии?
– Провели недельный цикл. Нормальная правильная подготовка, а не то, что было перед Гренадой. Выбор состава был сделан исходя из тех, кто был более отдохнувший.
- Матч Россия – Замбия пройдет в Москве 25 марта. Начало в 20:00 мск.
- Россия играла с Камеруном 12 октября 2023 года и победила со счетом 1:0.
- В последних 7 матчах подопечные Валерия Карпина одержали 7 побед с общим счетом 39:0.
- Россия занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, Замбия – 87-е.
Источник: «Матч ТВ»