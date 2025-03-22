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Ташуев оценил уровень РПЛ

Сегодня, 20:09

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил уровень РПЛ.

«Сегодня чемпионат России очень интересный. Сейчас более острая и непредсказуемая ситуация в турнирной таблице РПЛ. Все клубы почувствовали запах крови и понимают, что они тоже могут бороться. Сегодня никто не предскажет, кто станет чемпионом РПЛ, начиная от «Локомотива».

Вторая восьмeрка бьeтся за выживание, всем надо быть на максимальной концентрации, идeт серьeзная битва! Я бы не сказал, что уровень чемпионата России падает. У нас сейчас нормальный и даже выше среднего уровень в РПЛ», – сказал Ташуев.

  • «Ахмат» идет в зоне переходных матчей.
  • РПЛ на паузе до 28 марта.
  • Завершится сезон 24 мая.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ахмат Ташуев Сергей
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