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Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Гренадой – 19 марта

Сегодня, 18:34

Тренерский штаб сборной России объявил стартовый состав на товарищеский матч с Гренадой, который пройдет 19 марта, начало встречи в 20:00 по московскому времени.

Стартовый состав на матч:

Россия: Латышонок, Адамов, Сильянов, Солдатенков, Горшков, Батраков, Фомин, Пруцев, Глушенков, Садулаев, Дзюба.

Запасные: Ставер, Агкацев, Круговой, Ибишев, Литвинов, Черников, Кисляк, Мостовой, Бакаев, Мусаев, Сергеев.

Главный тренер: Валерий Карпин

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Источник: «Бомбардир»
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