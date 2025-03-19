В «Крыльях» отреагировали на новость о готовящейся отставке Осинькина

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов прокомментировал информацию о скором увольнении главного тренера Игоря Осинькина.

Сообщалось, что убрать Осинькина могут до конца недели.

Самарцы рассматривают четырех тренеров ему на замену, среди них – Сергей Игнашевич и Магомед Адиев.

«Это не так. Интересно, кому нужно раскачивать ситуацию перед игрой с «Локомотивом»?» – сказал Пименов.