В «Крыльях» отреагировали на новость о готовящейся отставке Осинькина

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов прокомментировал информацию о скором увольнении главного тренера Игоря Осинькина.
- Сообщалось, что убрать Осинькина могут до конца недели.
- Самарцы рассматривают четырех тренеров ему на замену, среди них – Сергей Игнашевич и Магомед Адиев.
«Это не так. Интересно, кому нужно раскачивать ситуацию перед игрой с «Локомотивом»?» – сказал Пименов.
- «Крылья» идут на 12-м месте в таблице РПЛ.
- Команда набрала 19 очков в 21 туре чемпионата.
- На выходных они были разгромлены «Динамо Мх» со счетом 0:4.
Источник: «Спорт-Экспресс»