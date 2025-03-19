Россия сыграет с Гренадой специальным мячом

РФС сообщил, что сборная России впервые сыграет мячом российского бренда. Национальная команда сегодня проведет товарищескую встречу с Гренадой с использованием мяча «Меридиан. Время России».

Он производен техническим партнером РФС компанией Jögel. Мяч создан с использованием технологии переработки пластика.

«На поверхность мяча нанесены 11 часовых поясов нашей страны как символ того, что игра в футбол в России не останавливается никогда», – говорится в сообщении.