Тренер сборной Гренады рассказал о настрое на матч с Россией

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модест дал комментарии перед товарищеской встречей с Россией.
– Это одна из причин, почему мы здесь. Это возможность футболистов показать себя и подняться на более высокий уровень. У нас на острове много талантливой молодежи, которая должна показывать себя.
– Какой настрой? Есть ли задача обыграть сборную России?
– Это исторический момент для команды и народа Гренады. Мы очень рады играть с такой высококлассной командой. Сейчас мы продолжаем упорно и интенсивно тренироваться.
– Дзюба может побить рекорд. Будет ли особая установка?
– Нет. Играет команда против команды. Когда все играют дисциплинированно и продуманно, то нет проблем.
- Россия примет Гренаду в среду в 20:00 мск.
- Товарищеский матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.
- Гренада – островное государство на юго-востоке Карибского моря с населением около 114 тысяч человек.
Источник: «Чемпионат»