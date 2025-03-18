Тренер сборной Гренады рассказал о настрое на матч с Россией

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модест дал комментарии перед товарищеской встречей с Россией.

– Это одна из причин, почему мы здесь. Это возможность футболистов показать себя и подняться на более высокий уровень. У нас на острове много талантливой молодежи, которая должна показывать себя.

– Какой настрой? Есть ли задача обыграть сборную России?

– Это исторический момент для команды и народа Гренады. Мы очень рады играть с такой высококлассной командой. Сейчас мы продолжаем упорно и интенсивно тренироваться.

– Дзюба может побить рекорд. Будет ли особая установка?

– Нет. Играет команда против команды. Когда все играют дисциплинированно и продуманно, то нет проблем.