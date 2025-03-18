Великобритания разрешила сборной Гренады сыграть с Россией

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модест сообщил о получении разрешения от британцев на визит в Россию.

– Гренада входит в состав Содружества. Как вам удалось добиться разрешения от короля Карла III на игру?

– Мы действуем по протоколу и процедурам. Получили все разрешения. Все в порядке.