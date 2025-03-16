Титов дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на матч с «Зенитом».

«Главный матч выходных. Одна из тех встреч, которая может сильно повлиять на расклад сил в чемпионской гонке. Если победить здесь, то выигравшая команда будет на серьезном эмоциональном подъеме. «Спартаку» нужна только победа. «Зенит» в какой-то мере ничья может устроить, он все-таки имеет очковый перевес.

Я думаю, огромную роль должен сыграть стадион. Все билеты проданы. У «Спартака» будет сумасшедшая поддержка, которой зачастую так не хватало в последнее время. Должен и тренерский штаб отреагировать на неудачу в Казани, да и с «Акроном» в Кубке в защите все было очень ненадежно. Что-то конкретное советовать сложно. Станкович лучше знает готовность футболистов, возможности новичков. Здесь надо ему довериться. Но мы видели в первом круге, что «Спартак» переигрывал «Зенит» на его поле и был гораздо ближе к победе. Но там Латышонок отличный матч провел, ряд моментов не использовали.

Я поставлю на победу «Спартака». Не вижу в этом «Зените» ничего особенного, тем более Вендела не будет на поле. У «Зенита» будут проблемы с доставкой мяча в группу атаки. Там у них ребята сильные – Глушенков, новичок Луис Энрике один в один может обыграть и пробить, Кассьерра или Гонду могут одним касанием решить. Но точно будет проблема доставки, как и в матче с ЦСКА. У «Спартака» все более сбалансированно, но важно реализовать моменты», – сказал Титов.