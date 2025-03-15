Стали известны стартовые составы на матч 21 тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Динамо». Игра состоится 15 марта, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Ньямси, Ненахов, Годяев, Тимофеев, Батраков, Пиняев, Севикян, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Динамо»: Лунев, Даса, Касерес, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Чавес, Бителло, Артур, Карраскаль, Гладышев.

Главный тренер: Марцел Личка

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