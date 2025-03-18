Черданцев назвал проблему «Динамо»

Комментатор Георгий Черданцев высказался о матче 21-го тура РПЛ «Локомотив» – «Динамо» (2:1).

– Что скажете о поражении «Динамо» от «Локомотива»? Кто в нем виноват?

– У «Динамо» ничего не меняется. Я повторяю это после каждого тура: «Динамо» играет в футбол без какой‑либо нацеленности на результат. Думаю, по психологическим причинам команда не в состоянии это делать.

«Локомотив» продолжает играть выше ожиданий, держать планку. Респект Галактионову и всему тренерскому штабу за ту работу, которую они делают с минимальными приобретениями. Команда действительно делает ставку на российских игроков.