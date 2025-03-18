Черданцев назвал проблему «Динамо»

Комментатор Георгий Черданцев высказался о матче 21-го тура РПЛ «Локомотив» – «Динамо» (2:1).
– Что скажете о поражении «Динамо» от «Локомотива»? Кто в нем виноват?
– У «Динамо» ничего не меняется. Я повторяю это после каждого тура: «Динамо» играет в футбол без какой‑либо нацеленности на результат. Думаю, по психологическим причинам команда не в состоянии это делать.
«Локомотив» продолжает играть выше ожиданий, держать планку. Респект Галактионову и всему тренерскому штабу за ту работу, которую они делают с минимальными приобретениями. Команда действительно делает ставку на российских игроков.
- Голы у красно-зеленых забили Дмитрий Воробьев на 38-й минуте и Александр Сильянов на 76-й. У бело-голубых отличился Артур Гомес на 45-й минуте.
- «Динамо» идет на 5-м месте в РПЛ с 39 очками после 21 матча. У «Локомотива» 4-я позиция и 40 баллов в активе.
Источник: «Матч ТВ»