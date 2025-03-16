Мостового удивил «Локомотив» в матче с «Динамо»: «С ума сойти!»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Локомотива» над «Динамо».

«Локо» выиграл в 21-м туре РПЛ со счетом 2:1.

Команда Михаила Галактионова поднялась на 4-е место в турнирной таблице.

«Матч получился классным, но я ждал, что «Динамо» не проиграет. Думал, что будет ничья, но «Локомотив» удивил. И теперь посмотрите, они снова в гонке – с ума сойти!

Я же ведь единственный говорил еще летом, что в этом сезоне будет интрига до самого конца, так оно и получается. Чемпион определится в последнем туре», – сказал Мостовой.