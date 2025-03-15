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Галактионов оценил победу «Локо» над «Динамо»

Сегодня, 22:40

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Динамо» в 21-м туре РПЛ. Московская команда выиграла со счетом 2:1 и поднялась на четвертое место в турнирной таблице.

– Без Баринова и Самошникова играли. Насколько тяжело?

– Еще не было Карпукаса. Их не было по разным причинам. Но мы с честью сыграли. Заработали три очка. Ребята показали характер. Вы видели, как мы были сильны ментально. Выходят ребята 2004 года против сильных латиноамериканцев. Но мы показываем, что все возможно.

Конечно, все могло сложиться по‑другому, если бы «Динамо» забило свои моменты в первом тайме. Но во втором тайме мы прибавили. Мы давно не могли обыграть «Динамо» дома.

– Годяев провел первый полный матч. Как он вам?

– Он набирает от матча к матчу. Обрастаем игровым мясом. Конкуренция высокая, но он показывает, что он конкурентен. Он провел хорошую работу, были ошибки, но это можно списать на молодость.

– Почему Сарвели вышел вместо Пиняева на фланге?

– Сергей получил травму. Раков провел дни последние с температурой 39, он был не готов. Был выбор между Сарвели и Салтыковым. Но выбрали того, кто может смещаться с фланга в центр. Были ошибки, но с точки зрения самоотдачи и пользы все сыграли хорошо. Ментальность была на высоком уровне.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Галактионов Михаил
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