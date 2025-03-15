Стали известны стартовые составы на матч 21 тура РПЛ в котором сыграют «Химки» и «Ахмат». Игра состоится 15 марта, начало встречи запланировано на 14:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Химки»: Кокарев, Голубович, Степанов, Руденко, Берковский, Бакаев, Мехия, Фаринья, Филин, Корредера, Заболотный.

Главный тренер: Франк Артига

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Адамов, Садулаев, Исмаэл, Талал, Уткин, Гандри, Самородов, Мелкадзе, Ибишев.

Главный тренер: Сергей Ташуев

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