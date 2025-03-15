Тренер «Химок» объяснил замену Заболотного в игре с «Ахматом»

Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о домашнем матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

– Считаете ли вы сегодняшний результат справедливым?

– Да, считаю результат справедливым. В первые 20 минут мы хорошо играли, но после пропущенного гола стали играть со страхом. Во втором тайме у нас было несколько моментов, например, Александр Руденко мог забивать.

– Почему сняли Заболотного с игры? Кажется, что в конце он мог пригодиться.

– Он пожаловался на дискомфорт в задней поверхности бедра, поэтому его нужно было менять. Если он пропустит один матч – ничего страшного, а если его не будет две игры, то это уже проблема.

– У вас недобор очков в матчах с прямыми конкурентами.

– Давайте понимать, что «Ахмат» – очень серьезный соперник. У обеих команд сейчас не самое лучшее положение, мы будем делать все возможно для достижения результата.