Ташуев оценил ничью «Ахмата» с «Химками»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после гостевого матча 21-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) сказал, что его не устроил результат игры.

«Перед матчем было большое напряжение. Первое время только раскачивались, но потом пришли в себя. В первом тайме не забили почти в пустые ворота. Имели массу моментов, пенальти тоже не забили. Но нашли в себе силы всe же открыть счет.

Самая главная ошибка футбола: если до гола мы давили и прессинговали, то после гола сразу сели назад, за что нас наказали. У нас даже концепция висит: «После первого гола надо забить второй».

Надо давить, пока соперник находится в состоянии грогги. А мы даем возможность им опять набрать кислорода. Я кричал‑кричал, да не докричался. По матчу это ничья нас не устроила», – сказал Ташуев.