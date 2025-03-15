Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Ташуев оценил ничью «Ахмата» с «Химками»

Сегодня, 18:20
1

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после гостевого матча 21-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) сказал, что его не устроил результат игры.

«Перед матчем было большое напряжение. Первое время только раскачивались, но потом пришли в себя. В первом тайме не забили почти в пустые ворота. Имели массу моментов, пенальти тоже не забили. Но нашли в себе силы всe же открыть счет.

Самая главная ошибка футбола: если до гола мы давили и прессинговали, то после гола сразу сели назад, за что нас наказали. У нас даже концепция висит: «После первого гола надо забить второй».

Надо давить, пока соперник находится в состоянии грогги. А мы даем возможность им опять набрать кислорода. Я кричал‑кричал, да не докричался. По матчу это ничья нас не устроила», – сказал Ташуев.

  • «Ахмат» открыл счет на 72-й минуте благодаря голу Даниила Зорина. «Химки» сравняли на 76-й – Зорин забил в свои ворота.
  • На 66-й минуте защитник грозненцев Надер Гандри не реализовал пенальти.
  • «Химки» занимают 10-е место в РПЛ с 20 очками после 21 матча. «Ахмат» идет 14-м с 18 баллами.

Еще по теме:
Тренер «Химок» объяснил замену Заболотного в игре с «Ахматом»
Зорин – 3-й спартаковец с голом и автоголом в одном матче РПЛ в 21-м веке 2
РПЛ. «Химки» и «Ахмат» сыграли вничью (1:1), спартаковец Зорин забил в свои и чужие ворота 11
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Химки Ташуев Сергей
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1742052437
Это хорошо что ты Ташуев не докричался! Команде от этого только лучше! Тренер ты слабый!
Ответить
Главные новости
Мостовой сравнил матчи Ла Лиги и РПЛ: «Ростов» какой-то играет, пешком ходит и рассказывает как устали они»
20:43
ФотоЮсупов перешел в медиаклуб
20:39
Видео«Локомотив» организует прощальный матч Гилерме
20:28
АПЛ. «Сити» сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2), у Хусанова автогол
19:56
2
Защитник «Химок» Ориньо сказал, что сделал бы с человеком, который ухал в сторону Вендела
19:32
51
«Краснодар» хотел перенести матч с «Ростовом» на свое поле
19:10
12
РПЛ. Махачкалинское «Динамо» впервые разгромило соперника в чемпионате России – 4:0 с «Крыльями Советов»
18:56
11
Глушаков – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Соболев будет рвать и метать»
18:43
11
Даку получил травму за две недели до матча с «Зенитом»
17:54
4
Реакция Жиркова на вызов Дзюбы в сборную России
17:40
2
Все новости
Все новости
Тренер махачкалинского «Динамо» высказался о разгроме «Крыльев»
20:15
Осинькин объяснил разгром «Крыльев» от махачкалинского «Динамо»
19:41
1
«Краснодар» хотел перенести матч с «Ростовом» на свое поле
19:10
12
ВидеоОбзор матча «Динамо» Мх – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
18:56
1
РПЛ. Махачкалинское «Динамо» впервые разгромило соперника в чемпионате России – 4:0 с «Крыльями Советов»
18:56
11
Глушаков – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Соболев будет рвать и метать»
18:43
11
Тренер «Химок» объяснил замену Заболотного в игре с «Ахматом»
18:33
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 15 марта
18:22
Ташуев оценил ничью «Ахмата» с «Химками»
18:20
1
«Спартак» не станет покупать форварда молодежной сборной Ирана
18:07
2
Даку получил травму за две недели до матча с «Зенитом»
17:54
4
Гонду поспособствовал трансферу Солари в «Спартак»
17:28
6
Слишкович прокомментировал вторую победу «Оренбурга» в чемпионате России
17:16
3
Зорин – 3-й спартаковец с голом и автоголом в одном матче РПЛ в 21-м веке
17:00
2
Чемпион UFC Ислам Махачев назвал лучшего российского футболиста
16:50
3
Генич – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Игра за три с половиной очка»
16:38
5
РПЛ. «Химки» и «Ахмат» сыграли вничью (1:1), спартаковец Зорин забил в свои и чужие ворота
16:24
11
ВидеоОбзор матча «Химки» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
16:23
Тренер «Факела» высказался об удалении в игре с «Оренбургом»
16:16
2
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Мх – «Крылья Советов»: 15 марта
15:54
Аршавин высказался об игре 33-миллионного Луиса Энрике в составе «Зенита»
15:30
1
В «Химках» объяснили отсутствие Джикии в игре с «Ахматом»
15:15
2
ВидеоУ «Факела» возникли вопросы к ключевому судейскому решению в матче с «Оренбургом»
15:05
13
Черышев оценил возвращение Дзюбы в сборную России
14:54
В «Краснодаре» приняли решение по Смолову
14:38
6
«Оренбург» выиграл второй матч в сезоне РПЛ – первый был со «Спартаком» в июле
14:14
3
РПЛ. Идущий последним «Оренбург» победил «Факел» (1:0) благодаря автоголу на 94-й минуте
13:59
15
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
13:58
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 