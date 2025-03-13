Орлов дал «Зениту» рецепт победы в матче со «Спартаком»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о матче 21-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

Бывший игрок «Зенита» заявил, что для победы гостям необходимо закрыть полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

«У «Зенита» сейчас очень сложная задача – как нейтрализовать Барко. Он же ведeт игру «Спартака». И посмотрите, как физически готов: держит темп все 90 минут, а если надо, то и больше. Он всe время развивает атаку. Как его встречать, какие ловушки ставить – ох какая это забота тренерского штаба «Зенита»! Но если Сергей Семак решит проблему Барко, это будет успех.

Мне кажется, «Спартак» сегодня в большей степени зависит от Барко, чем «Зенит» – от Вендела. У аргентинца рядом игроки, с которыми он очень хорошо взаимодействует. Маркиньос очень хорош, Угальде забивной, плюс Бонгонда. У них этот квартет – дай бог. В чeм их сила? Они очень много перемещаются, играют без мяча. Футболист за матч в лучшем случае минуту-полторы проводит с мячом – остальное время он бегает. А чтобы открываться в нужных зонах, нужно много сил», – сказал Орлов.