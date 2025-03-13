Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Орлов дал «Зениту» рецепт победы в матче со «Спартаком»

Сегодня, 21:48
2

Комментатор Геннадий Орлов высказался о матче 21-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

Бывший игрок «Зенита» заявил, что для победы гостям необходимо закрыть полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

«У «Зенита» сейчас очень сложная задача – как нейтрализовать Барко. Он же ведeт игру «Спартака». И посмотрите, как физически готов: держит темп все 90 минут, а если надо, то и больше. Он всe время развивает атаку. Как его встречать, какие ловушки ставить – ох какая это забота тренерского штаба «Зенита»! Но если Сергей Семак решит проблему Барко, это будет успех.

Мне кажется, «Спартак» сегодня в большей степени зависит от Барко, чем «Зенит» – от Вендела. У аргентинца рядом игроки, с которыми он очень хорошо взаимодействует. Маркиньос очень хорош, Угальде забивной, плюс Бонгонда. У них этот квартет – дай бог. В чeм их сила? Они очень много перемещаются, играют без мяча. Футболист за матч в лучшем случае минуту-полторы проводит с мячом – остальное время он бегает. А чтобы открываться в нужных зонах, нужно много сил», – сказал Орлов.

  • Матч состоится 16 марта на «Лукойл Арене».
  • «Спартак» не побеждает «Зенит» в РПЛ дома с 2017 года.
  • Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на 3 очка.

Еще по теме:
В «Зените» прокомментировали провал в спасении Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком» 26
РФС назначил судью на матч «Спартак» – «Зенит» 27
Прогноз Бубнова на матч «Спартак» – «Зенит» 24
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Барко Эсекьель Орлов Геннадий
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1741892752
Рецепт не нужен. Зенит уже начал воротить мутки. Там если на поле не получится, так в кабинетах решат. 100 лет не каждый год
Ответить
ivany4
1741893197
После назначения Иванова на игру, Семак может сидеть на приставном стульчике и курить бамбук!)) За него игру уже сделали.))
Ответить
Главные новости
Список комментаторов на матчи 21-го тура РПЛ
22:02
Орлов дал «Зениту» рецепт победы в матче со «Спартаком»
21:48
2
Алланазаров возмущен вызовом Дзюбы в сборную: «Это будет фуфлыжный рекорд»
21:08
2
В «Зените» прокомментировали провал в спасении Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком»
20:50
26
Список молодежной сборной России на сбор в Колумбии
20:27
Суперкомпьютер рассчитал шансы участников 1/4 финала на победу в ЛЧ
20:13
3
Кержаков определил двух лучших молодых футболистов России
19:58
1
ВидеоТолько один игрок «Ливерпуля» не поддержал Нуньеса после незабитого пенальти в ворота «ПСЖ»
19:46
1
Реакция Аршавина на возвращение Дзюбы в сборную России
19:34
ВидеоДзюба записал новое видео по случаю возвращения в сборную
19:27
4
Все новости
Все новости
Горшков – о дефиците игрового времени в «Зените»: «Нужно быть благодарным, что вообще выступаешь здесь»
22:20
Реакция Губерниева на возвращение Дзюбы в сборную
22:10
Зиньковский: «Болею и переживаю за «Спартак»
21:37
Кержаков определил двух лучших молодых футболистов России
19:58
1
Реакция Аршавина на возвращение Дзюбы в сборную России
19:34
ВидеоДзюба записал новое видео по случаю возвращения в сборную
19:27
4
Тихонов назвал позором возвращение Дзюбы в сборную
19:20
13
Черчесов прокомментировал возвращение Дзюбы в сборную России
19:10
1
РФС назначил судью на матч «Спартак» – «Зенит»
18:55
27
Прогноз Бубнова на матч «Спартак» – «Зенит»
18:39
23
«Рекорды – дело второстепенное»: представитель Дзюбы прокомментировал возвращение игрока в сборную
18:25
Реакция Генича на возвращение Дзюбы в сборную
18:05
1
Дзюба – о звонке от Карпина: «Думал, мне это приснилось, я просто обалдел»
17:40
9
Дзюба рассказал о беседе с Карпиным перед вызовом в сборную: «Меня трясет как пацана, шок»
17:08
10
КДК отменил удаление Якимова в матче с «Зенитом»
17:01
12
Заявление «Факела» после наказания матчем без зрителей
16:56
16
В КДК отреагировали на высказывания Семака после игры с «Факелом»
16:26
15
Зять Смородской наказан после матча с «Зенитом»
16:17
3
Реакция Мостового на вызов Дзюбы в сборную
16:17
7
Карпин прокомментировал решение вернуть Дзюбу в сборную
16:04
14
КДК вынес решение по защитнику «Факела» Божину
15:59
5
«Факел» наказали за расистскую атаку на Вендела
15:39
48
Реакция Дзюбы на возвращение в сборную России
15:36
4
Дзюба вызван в сборную России впервые с 2021 года
15:28
2
Официально: Вендел пропустит матч со «Спартаком»
15:16
25
Бубнов предложил свой вариант решения ситуации с Венделом
15:12
2
ЭСК заявила об ошибочности удаления Якимова с «Зенитом»
14:11
13
Канчельскис – о Дзюбе: «Акрон» выиграл в лотерею»
14:01
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 