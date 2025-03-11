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  • Фонбет Кубок России. «Локомотив» прошел в полуфинал Пути регионов, победив «Динамо Мх» (2:1)

Фонбет Кубок России. «Локомотив» прошел в полуфинал Пути регионов, победив «Динамо Мх» (2:1)

Сегодня, 21:01
9

«Локомотив» стал полуфиналистом Пути регионов Фонбет Кубка России.

Московская команда на выезде обыграла «Динамо Мх» со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Максима Ненахова и Сергея Пиняева.

Махачкалинцы с 46-й минуты играли вдесятером вследствие удаления Сослана Кагермазова.

Россия. Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Второй этап

Динамо (Махачкала) – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ненахов, 13; 1:1 – Аззи, 23; 1:2 – Пиняев, 54.

Удаление: Кагермазов, 46 – нет.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Локомотив Динамо Мх
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Комментарии (9)
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...короче
1741716565
...конечно же Локо с победой. Только, куда она и для чего? Достал этот дебильно-тягомотный формат кубка...
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Красногорск_Фан
1741716882
Ну так то стабильно вялому Локомотиву на пользу было потолкаться с горячими южными парнями. Глядишь и заведутся для следующих игр. Ну и вратарю спасибо, так бы накидала Махачкала. Посмотрим на кого дальше в кубке выйдут. А пока и победа за счастье
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timon2401
1741718240
Локо с победой!!! некоторым игрокам Махачкалы футбол надо менять на бои без правил..
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ySS
1741720065
Железнодорожников с победой! Борцы сегодня проиграли, но крови соперникам попортили
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Паровозов
1741722569
Прошли со скрипом.
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