Фонбет Кубок России. «Локомотив» прошел в полуфинал Пути регионов, победив «Динамо Мх» (2:1)

«Локомотив» стал полуфиналистом Пути регионов Фонбет Кубка России.
Московская команда на выезде обыграла «Динамо Мх» со счетом 2:1.
Победу гостям принесли голы Максима Ненахова и Сергея Пиняева.
Махачкалинцы с 46-й минуты играли вдесятером вследствие удаления Сослана Кагермазова.
Россия. Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Второй этап
Динамо (Махачкала) – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Ненахов, 13; 1:1 – Аззи, 23; 1:2 – Пиняев, 54.
Удаление: Кагермазов, 46 – нет.
Источник: «Бомбардир»