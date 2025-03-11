Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России в котором сыграют «Динамо» Мх и «Локомотив». Игра состоится 11 марта, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо» Мх: Магомедов Т; Пальцев, Шумахов, Кагермазов, Аззи, Джапо, Джабраилов, Глушков, Джавад, Эгаш, Гаджиев А.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

«Локомотив»: Митрюшкин, Тикнизян, Фассон, Ньямси, Ненахов, Тимофеев, Годяев, Батраков, Пиняев, Севикян, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!