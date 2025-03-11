Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча с «Динамо Мх».

Команды встречались во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Локо» победил на выезде со счетом 2:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Тяжелый матч. Прекрасно понимали, с каким сопротивлением придется столкнуться. Неоднократно говорим, что не нужно смотреть на место, которое занимает соперник.

Рады, что наши молодые футболисты добились результата, отрезками показывали хорошее качество игры. Мы выдержали, не дали создать 100% моментов у ворот.

Надеемся, что эта победа даст нам положительный импульс. Было много ничьих, нам нужно было победить», – сказал Галактионов.