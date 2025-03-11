В махачкалинском «Динамо» пожаловались на судейство в матче с «Локомотивом»: «Арбитр забыл правила»

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о судействе в проигранном матче с «Локомотивом».

Команды встречались во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Локо» победил на выезде со счетом 2:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Игру судил Василий Казарцев.

«Конечно, обидно. Больше всего обидно за то, что судья забыл некоторые правила. За то, что проиграли, конечно, тоже.

Но когда такое поражение: офсайд у соперника, а мы с мячом пытаемся атаковать, но он свистит. Правила забыл? Судья вместе с ВАР забыли правила во втором тайме. За это обидно.

Могу лишь повторить, что сказали многие эксперты. Десяток экспертов, которые выступают в СМИ. Им же все равно, идет речь о «Динамо» или нет. Но им не все равно, когда речь идет о футболе.

И поэтому они составляют разные таблицы. Те, в которых мы, например, лидируем по числу игр, где команда пострадала из-за судейских ошибок. Это да.

Но здесь ничего нового нет. Ничего нового. Все хорошо известно. Традиции сохраняются в клубном профессиональном футболе уже не один десяток лет. Ничего нового, к сожалению», – заявил Гаджиев.