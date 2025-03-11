В махачкалинском «Динамо» пожаловались на судейство в матче с «Локомотивом»: «Арбитр забыл правила»

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о судействе в проигранном матче с «Локомотивом».
- Команды встречались во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
- «Локо» победил на выезде со счетом 2:1.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Игру судил Василий Казарцев.
«Конечно, обидно. Больше всего обидно за то, что судья забыл некоторые правила. За то, что проиграли, конечно, тоже.
Но когда такое поражение: офсайд у соперника, а мы с мячом пытаемся атаковать, но он свистит. Правила забыл? Судья вместе с ВАР забыли правила во втором тайме. За это обидно.
Могу лишь повторить, что сказали многие эксперты. Десяток экспертов, которые выступают в СМИ. Им же все равно, идет речь о «Динамо» или нет. Но им не все равно, когда речь идет о футболе.
И поэтому они составляют разные таблицы. Те, в которых мы, например, лидируем по числу игр, где команда пострадала из-за судейских ошибок. Это да.
Но здесь ничего нового нет. Ничего нового. Все хорошо известно. Традиции сохраняются в клубном профессиональном футболе уже не один десяток лет. Ничего нового, к сожалению», – заявил Гаджиев.