Семак признал, что его дезинформировали по ситуации с игроком «Факела» (Иван Карпов)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признал в частной беседе, что его дезинформировали и никакого «обезьянства» со стороны игрока «Факела» в матче 20-го тура РПЛ не было.
По данным журналиста Ивана Карпова, тренер на пресс-конференции намекал на эпизод, произошедший между защитником воронежцев Сергеем Божиным и нападающим «Зенита» Лусиано Гонду на 65-й минуте матча. Сообщается, что Семак тогда еще не знал, что на самом деле говорил и показывал Божин.
- По данным «Спорт-Экспресса», на 65-й минуте матча после подачи углового «Зенитом» в штрафной боролись Божин и форвард «Зенита» Лусиано Гонду. Нападающий оказался на газоне. В момент, когда вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру, предположительно, Божин сказал «макака», повернувшись лицом к Гонду.
- Божин заявил, что не произносил того, что ему приписывают.
- На 74-й минуте матча 20-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2) судьи удалили полузащитника гостей Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
- Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
- По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.