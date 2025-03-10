Семак признал, что его дезинформировали по ситуации с игроком «Факела» (Иван Карпов)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признал в частной беседе, что его дезинформировали и никакого «обезьянства» со стороны игрока «Факела» в матче 20-го тура РПЛ не было.

По данным журналиста Ивана Карпова, тренер на пресс-конференции намекал на эпизод, произошедший между защитником воронежцев Сергеем Божиным и нападающим «Зенита» Лусиано Гонду на 65-й минуте матча. Сообщается, что Семак тогда еще не знал, что на самом деле говорил и показывал Божин.