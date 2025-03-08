РПЛ. «Зенит» обыграл «Факел» в Воронеже (2:0) в матче с двумя красными

«Факел» на своем поле проиграл «Зениту» со счетом 0:2 в матче 20-го тура РПЛ.

Голы у гостей забили Лусиано Гонду на 19-й минуте и Матео Кассьерра на 57-й.

В первом тайме у «Факела» был удален Вячеслав Якимов за лишение соперника явной возможности забить гол. Во второй половине за неприличный жест красную карточку получил хавбек гостей Вендел, который не сможет сыграть в следующем туре со «Спартаком».

«Зенит» сейчас занимает 2-е место в РПЛ с 43 очками, уступая по дополнительным показателям лидирующему «Краснодару».

«Факел» проиграл третий матч подряд в чемпионате России. Безвыигрышная серия команды достигла 9 игр подряд во всех турнирах. Воронежцы занимают в РПЛ 15-ю строчку с 14 баллами.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Факел (Воронеж) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гонду, 19; 0:2 – Кассьерра, 57.

Удаления: Якимов, 38 – Вендел, 74.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ