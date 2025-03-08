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РПЛ. «Зенит» обыграл «Факел» в Воронеже (2:0) в матче с двумя красными

Сегодня, 16:28
70

«Факел» на своем поле проиграл «Зениту» со счетом 0:2 в матче 20-го тура РПЛ.

Голы у гостей забили Лусиано Гонду на 19-й минуте и Матео Кассьерра на 57-й.

В первом тайме у «Факела» был удален Вячеслав Якимов за лишение соперника явной возможности забить гол. Во второй половине за неприличный жест красную карточку получил хавбек гостей Вендел, который не сможет сыграть в следующем туре со «Спартаком».

«Зенит» сейчас занимает 2-е место в РПЛ с 43 очками, уступая по дополнительным показателям лидирующему «Краснодару».

«Факел» проиграл третий матч подряд в чемпионате России. Безвыигрышная серия команды достигла 9 игр подряд во всех турнирах. Воронежцы занимают в РПЛ 15-ю строчку с 14 баллами.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Факел (Воронеж) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гонду, 19; 0:2 – Кассьерра, 57.

Удаления: Якимов, 38 – Вендел, 74.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел
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Комментарии (70)
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TIMOTHY
1741442645
С победой чемпион
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Кривая да нелёгкая
1741442790
На классе Зенит
Ответить
Спартачище
1741443336
Насколько надо себя не уважать чтобы болеть за болотный клупчик Даже против аутсайдера автобус Посмешище
Ответить
мАсквобадгуно
1741443579
Странное дело, хрюканов на ветке больше, чем болельщиков Зенита.
Ответить
Дубина
1741443613
С праздником бзянить(((( Позорная игра..
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BarStep
1741443983
Фейкал в пердив!! Быдловатым псевдоболельщикам большой привет! Это теперь ваша карма., причем ничего личного к игрокам ..команды
Ответить
ySS
1741443999
Газклуб три очка набрал. Вендель освободил место для более полезного игрока. Теперь Ростов, посмотрим кто какие составы выставит...
Ответить
...короче
1741444163
...Женоподобные поздравили себя Забитьем двух голов и факом, Но три очка не пахнут, Даже если встанут раком!...
Ответить
BarStep
1741444165
И да Ломовицкий… Ломовицкий., вот где бы он не играл, но хавровневское наследие его преследует в любом клубе..
Ответить
Спартачище
1741444379
Судейка решил сделать болотным девочкам подарок Но бамжавому угольку западло играть в позорном клупчике и он решил удалиться
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