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  • Семак ответил на вопрос об участии 33-миллионного новичка «Зенита» в матче с «Факелом»

Семак ответил на вопрос об участии 33-миллионного новичка «Зенита» в матче с «Факелом»

Сегодня, 13:39
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы перед матчем 20-го тура РПЛ против «Факела».

«Факел» очень успешно выступает на своем поле, ни одной команде не бывает просто в Воронеже. В чем секрет этой команды? В чем их сила?

– Всем командам сложно играть с «Факелом», причем не только в Воронеже. За последние 15 игр, включая товарищеские, эта команда всего два-три раза проиграла, только дважды пропустила больше одного мяча. Это говорит о том, что команда очень дисциплинированна, организованна и физически готова очень хорошо. Плюс настрой и желание, которые тоже отличают воронежцев. Никому не бывает легко в матчах против «Факела».

– Сможет ли Луис Энрике помочь команде в Воронеже и провести на поле все 90 минут?

– Посмотрим, 90 минут – вряд ли, потому что он всего несколько дней тренируется в общей группе, нам вместе с медицинским штабом предстоит принять решение о том, готов ли он сыграть и сколько времени сможет провести на поле.

– Синтетическое поле – проблема или нет?

– Конечно, это преимущество для команды, которая привыкла тренироваться и играть на таком покрытии. При этом, мне кажется, что не определяющий фактор.

– К каким выводам привел матч с ЦСКА с точки зрения качества игры, прежде всего в атакующих действиях?

– Конечно, нам не хватало остроты, мы создавали недостаточное количество голевых моментов. Все матчи против армейцев проходят в напряженной борьбе с небольшим количеством моментов. Сложно сказать, насколько отразилось отсутствие наших ведущих игроков... Это креативные игроки, которые добавляют разнообразия в атаке.

Что касается обороны, то были определенные помарки, не могу сказать, что мы сыграли плохо. Но в атаке нам не хватило остроты в завершающей стадии. В первом тайме было несколько голевых моментов, но во втором их практически не было.

  • Матч в Воронеже состоится в субботу, 8 марта.
  • Энрике куплен у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
  • Матч в Воронеже будет для Луиса дебютом в РПЛ.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Факел Энрике Луис Семак Сергей
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Комментарии (10)
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Красногвардейчик
1741258244
ВСЯ РОССИЯ ЗА ФАКЕЛ!!!! ДАВИТЬ
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Skull_Boy
1741260989
Гениальный тренер за 1,5 месяца сделать ровно ни_уя
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Айболид
1741264447
А у "красногейчика" рыло всё больше и больше проступает сквозь конскую личину . Ты гляди как он визжит . Не стесняясь .
Ответить
АЛЕКС 58
1741265093
Пингвин-ныряльщик выйдет обязательно
Ответить
FWSPM
1741269178
33 млн народного достояния
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