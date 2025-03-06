Экс-спартаковец Рассказов назвал европейские клубы, которые претендовали на него

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов, также известный по выступлениям за «Спартак», подтвердил, что его звали в Европу несколько лет назад.

– Ты говорил, что тобой интересовались европейские клубы. Это кроме «Аугсбурга»?

– Он-то был давно. С «Аугсбургом» были предметные разговоры, агент летал обсуждать в Германию. Но от посредников поняли: в итоге не срастается.

Кроме «Аугсбурга», в 2022-м было два, как понимаю, стопроцентных варианта. Один – «Венеция», второй – из классной лиги, откуда футболисты пачками уезжают в большие команды. Из клуба-бустера. Оба этих варианта прилетели за пару дней до конца окна.

– И что не получилось?

– Был еще третий вариант, основной. Команда прям топовая – мне бы там было непросто. Другой уровень.

Мы ей дали добро, согласовали зарплату. Должны были подписать предварительный контракт в Эмиратах – я имел на это право, потому что со «Спартаком» оставалось полгода.

Но заключение предварительного договора с тем клубом перенесли на весну. А тем двум я уже отказал. Ну а потом наступило 24 февраля, и уже никуда было не уехать.

«Спартак» же еще при Витории предлагал новый контракт. Но во время переговоров с Европой поставили вопрос на паузу. Тогда я так и не подписал.