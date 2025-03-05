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Лига чемпионов. «Арсенал» уничтожил ПСВ (7:1), «Боруссия Д» сыграла вничью с «Лиллем» (1:1)

Сегодня, 00:56
2

Завершились еще два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Арсенал» на выезде нанес сокрушительное поражение ПСВ – 7:1.

Дортмундская «Боруссия» дома упустила победу над «Лиллем» – 1:1.

Ответные встречи пройдут 12 марта.

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала. Первые матчи

ПСВ (Нидерланды) – Арсенал (Англия) – 1:7 (1:3)

Голы: 0:1 – Тимбер, 18; 0:2 – Нванери, 21; 0:3 – Мерино, 31; 1:3 – Ланг (с пенальти), 43; 1:4 – Эдегор, 47; 1:5 – Троссард, 48; 1:6 – Эдегор, 73; 1:7 – Калафьори, 85.

Боруссия Д (Германия) – Лилль (Франция) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Адейеми, 22; 1:1 – Харальдссон, 68.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Арсенал ПСВ Боруссия Д Лилль
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Комментарии (2)
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7:1
1741126089
арсенал сделал чёткую отсылку к тарасятнику)
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vladik12
1741126196
ПСВ с бодуна, ска? Ну ничего, есть ответный матч.
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