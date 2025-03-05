Лига чемпионов. «Арсенал» уничтожил ПСВ (7:1), «Боруссия Д» сыграла вничью с «Лиллем» (1:1)

Завершились еще два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Арсенал» на выезде нанес сокрушительное поражение ПСВ – 7:1.
Дортмундская «Боруссия» дома упустила победу над «Лиллем» – 1:1.
Ответные встречи пройдут 12 марта.
Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала. Первые матчи
ПСВ (Нидерланды) – Арсенал (Англия) – 1:7 (1:3)
Голы: 0:1 – Тимбер, 18; 0:2 – Нванери, 21; 0:3 – Мерино, 31; 1:3 – Ланг (с пенальти), 43; 1:4 – Эдегор, 47; 1:5 – Троссард, 48; 1:6 – Эдегор, 73; 1:7 – Калафьори, 85.
Боруссия Д (Германия) – Лилль (Франция) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Адейеми, 22; 1:1 – Харальдссон, 68.
Источник: «Бомбардир»