ЦСКА проведет гала-матч против мировых легенд в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА: известен состав москвичей

ЦСКА анонсировал гала-матч в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА.

«Матч состоится 18 мая на «ВЭБ Арене».

В составе ЦСКА под руководством Валерия Газзаева сыграют: Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Чиди Одиа, Ролан Гусев, Вагнер Лав, Даниэль Карвальо и другие легенды клуба.

Состав сборной Кубка УЕФА будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против «армейцев» в той еврокубковой кампании – в него войдут игроки, выступавшие за «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму» и «Спортинг», – сообщил ЦСКА.