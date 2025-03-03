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  • Карпин объяснил включение семи новичков в состав сборной России

Карпин объяснил включение семи новичков в состав сборной России

Вчера, 17:29
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание в расширенную заявку национальной команды нескольких потенциальных дебютантов.

– В расширенном составе много новых имeн помимо Дугласа Сантоса: Евгений Ставер, Матвей Кисляк, Иван Комаров, Наиль Умяров, Александр Кокшаров, Турпал-Али Ибишев, после долгого перерыва в списке Зелимхан Бакаев. Речь скорее об авансах или рассчитываете на новых игроков?

– Это не авансы. Просто так в расширенный состав никто не попадает. Все игроки хорошо показали себя в том числе на сборах, а прошедший тур РПЛ подтвердил правильность нашего выбора, и то, что попадания в как минимум расширенный состав перечисленные игроки заслуживают.

Впереди еще два тура РПЛ и матчи кубка, будем внимательно смотреть за всеми. Для нас неизменно важно, чтобы к работе на сборах привлекались новые игроки.

Для них это возможность понять наши требования, для нас – посмотреть футболистов в тренировочном процессе.

  • Расширенный состав на мартовский сбор можно посмотреть здесь.
  • Российская сборная встретится с Замбией.
  • Точная дата матча пока неизвестна. СМИ писали про 23 и 25 марта.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Карпин Валерий
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Комментарии (4)
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Plyash
1741015220
Удачи,Валерий Георгиевич.Собирай команду-загадку для гейропы.
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мАсквобадгуно
1741015635
Дуглас Сантос футболист. Остальные имена, одно страшней другого.
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