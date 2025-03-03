Карпин объяснил включение семи новичков в состав сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание в расширенную заявку национальной команды нескольких потенциальных дебютантов.

– В расширенном составе много новых имeн помимо Дугласа Сантоса: Евгений Ставер, Матвей Кисляк, Иван Комаров, Наиль Умяров, Александр Кокшаров, Турпал-Али Ибишев, после долгого перерыва в списке Зелимхан Бакаев. Речь скорее об авансах или рассчитываете на новых игроков?

– Это не авансы. Просто так в расширенный состав никто не попадает. Все игроки хорошо показали себя в том числе на сборах, а прошедший тур РПЛ подтвердил правильность нашего выбора, и то, что попадания в как минимум расширенный состав перечисленные игроки заслуживают.

Впереди еще два тура РПЛ и матчи кубка, будем внимательно смотреть за всеми. Для нас неизменно важно, чтобы к работе на сборах привлекались новые игроки.

Для них это возможность понять наши требования, для нас – посмотреть футболистов в тренировочном процессе.