Стали известны стартовые составы на матч 19 тура РПЛ в котором сыграют «Ростов» и «Динамо». Игра состоится 2 марта, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Вахания, Осипенко, Вохеби, Щетинин, Сутормин, Шанталий, Комаров, Роналдо, Комличенко.

Главный тренер: Хонатан Альба

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Маричаль, Бальбуэна, Касерес, Глебов, Чавес, Артур, Карраскаль, Нгамале, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

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