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ЭСК вынесла решение по эпизоду между Осипенко и Тюкавиным

Сегодня, 10:45
8

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решения по обращениям «Динамо», «Рубина» и «Факела» в связи с эпизодами в матчах 19-го тура РПЛ.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Динамо» (Москва). «Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Ростова» на 17-й минуте матча.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 17-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Ростов» №55 Максима Осипенко в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Динамо-Москва» №70 Константином Тюкавиным в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не являлись наказуемыми.

Тюкавин во время изменения направления движения получает травму колена, вследствие чего начинает падать на газон в момент обоюдных действий за выбор позиции.

Оба игрока борются за позицию и несмотря на то, что защитник совершает лeгкую оттяжку майки соперника, его действия не повлияли на нападающего.

Учитывая указанные причины и факт того, что мяч находился в другой части штрафной площади, а действия Осипенко не являлись очевидным неуважением к игре, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение VAR не вмешиваться в данную игровую ситуацию», – говорится в решении комиссии.

«Химки» (Химки) – «Факел» (Воронеж). «Факел» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Химок» на 55-й минуте матча.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Химки» на 55-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Химки» №72 Даниэля Фернандеса в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является ненаказуемым, так как рука защитника находилась внизу в естественном положении близко к телу, не увеличивая неестественно его площадь, мяч двигался с короткой дистанции, в связи с чем, у игрока обороны не было физической возможности избежать контакта с мячом.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение VAR не вмешиваться в данную игровую ситуацию», – говорится в решении комиссии.

«Ахмат» (Грозный) – «Рубин» (Казань). «Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артeма Чистякова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Ахмата» на 90-й минуте матча.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ахмат» на 90-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Ахмат» №75 Надера Гандри в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Рубин» №10 Мирлиндом Даку в собственной штрафной площади для того, чтобы сыграть в верховой мяч, по мнению всех членов комиссии, не являются наказуемыми, так как оба игрока использовали руки в данном единоборстве, нападающий облокотился на защитника, имевшего лучшую позицию для игры в мяч, придерживал его позади себя, защитник был полностью сфокусирован на мяче, а его движение рук было обусловлено естественной попыткой освободиться от задержки соперника руками, после чего игрок обороны в честной манере сыграл в мяч головой.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение VAR не вмешиваться в данную игровую ситуацию», – говорится в решении комиссии.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Химки Факел Ахмат Рубин Осипенко Максим Тюкавин Константин
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Комментарии (8)
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NewLife
1741336050
"защитник совершает лeгкую оттяжку майки соперника" Это пишут эксперты ? По-моему это пишут недоумки, которым не место в нашем футболе - вот до чего довел его монополизм Газпрома - каков поп, таков приход)
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Вальдемар Запашный
1741336850
Кто бы сомневался в компетентности ЭСКи тем более в вынесенных им заключениях. Можно было бы и не заседать, а просто оттянуть свою майку.
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neim
1741342528
Ну и зачем обращаться в эту ЭСК ? Результат заведомо один и тот же: арбитр не виновен, всë сделал правильно, игроки сами падают от дуновения ветра (((.
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Gwynbleidd
1741344483
А че зенит на падения дельфина в ЭКС не обращался?)))
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