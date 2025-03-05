Карпин раскрыл, что написал игрокам «Ростова» после их ничьей с «Динамо»

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что не вышел из командного чата.
– Что-то написали в ростовском чате после игры с «Динамо» (1:1)?
– Поздравил ребят с хорошей игрой.
– Если вы так дружны и откровенны, почему до последнего не сообщали команде о своем решении уйти в отставку?
– Если бы кто-то узнал раньше времени, то знали бы все вокруг. Нам это было не нужно. Команда, если судить по матчу с «Динамо», отреагировала великолепно. Меня нет, но я есть. Я же говорю, и в чатах всех остался.
- Карпин был в «Ростове» с 2017 года (с паузой на 2021-2022 годы).
- Сейчас тренер занят только в сборной России.
- В «Ростове» Карпина заменил Джонатан Альба.
Источник: «РБ Спорт»