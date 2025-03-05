Карпин раскрыл, что написал игрокам «Ростова» после их ничьей с «Динамо»

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что не вышел из командного чата.

– Что-то написали в ростовском чате после игры с «Динамо» (1:1)?

– Поздравил ребят с хорошей игрой.

– Если вы так дружны и откровенны, почему до последнего не сообщали команде о своем решении уйти в отставку?

– Если бы кто-то узнал раньше времени, то знали бы все вокруг. Нам это было не нужно. Команда, если судить по матчу с «Динамо», отреагировала великолепно. Меня нет, но я есть. Я же говорю, и в чатах всех остался.