«Динамо» обратилось в ЭСК РФС из-за момента, в котором Тюкавин порвал кресты

В «Динамо» остались недовольны судейством в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Московский клуб обратился в ЭСК РФС из-за момента на 17-й минуте игры.

Защитник ростовчан Максим Осипенко завалил на газон динамовского форварда Константина Тюкавина. В результате атакующий игрок порвал кресты и выбыл как минимум на полгода.

Арбитр Кирилл Левников не назначил пенальти в ворота «Ростова», видеоассистенты Василий Казарцев и Виталий Мешков тоже оставили эпизод без внимания.