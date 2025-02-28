Смелый прогноз Радимова на матч «Динамо Мх» – «Локомотив»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ «Динамо Мх» – «Локомотив».

– Махачкала дома априори сильная, да? Это раз. Команда едет со сборов, готовилась столько времени. Дисциплина там всегда на высшем уровне. Физически команду подготовили, даже не сомневаюсь, на пять баллов.

Дальше – посмотрите погоду: там минус шесть по ощущениям, а стадион открытый, и там ветра. То есть играть в атакующий футбол для Пиняева, Батракова, Воробьева в таких условиях – не самая легкая история.

Терпеть, да, показывать мужской характер, а это все склоняет в сторону «Динамо». И плюс они играют дома. Так что я думаю, что Махачкала вполне фаворит этого матча. Я вообще склонюсь к тому, что они выиграют.

– Но Махачкала ведь во второй части сезона вряд ли отступится от своего любимого футбола – дисциплина, защита, прежде всего, в первую очередь?

– Уж поначалу точно. Будет борьба по всему полю. То, что не очень любит «Локомотив». «Локомотив»любит играть в футбол, но здесь футбола будет немного. Плюс фактор газона, который в таких погодных условиях будет с каждой минутой игры становиться только хуже.