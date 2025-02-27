Представители «Зенита» и «Локомотива» проиграли выборы в Палату РФС по разрешению споров

Стал известен расклад при выборах кандидатов от РПЛ в Палату РФС по разрешению споров.
По их итогам туда от лиги были выдвинуты представители «Ахмата» (Вячеслав Алкин), «Динамо» (Дмитрий Дубовских), «Краснодара» (Виталий Пасунько), ЦСКА (Юрий Хабаров) и «Спартака» (Мария Токмакова).
Всего было 8 кандидатов на 5 мест, и в число кандидатов не были избраны представители «Зенита», «Оренбурга» и «Локомотива».
- Палата по разрешению споров осуществляет досудебное (внесудебное) урегулирование споров, участниками которых являются клубы, игроки, тренеры, агенты футболистов и иные субъекты футбола.
- Она также применяет дисциплинарные санкции за нарушения регламента по статусу и переходам футболистов, а также иных регламентов, в случае прямого на то указания в них.
- Решения палаты по категориям споров, определяемым соответствующими регламентами (положениями), могут быть обжалованы в Комитет по статусу игроков.
- Выборы прошли на общем собрании РПЛ, которое состоялось 25 февраля.
Источник: «РБ Спорт»