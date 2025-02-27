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  • Представители «Зенита» и «Локомотива» проиграли выборы в Палату РФС по разрешению споров

Представители «Зенита» и «Локомотива» проиграли выборы в Палату РФС по разрешению споров

Сегодня, 16:35
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Стал известен расклад при выборах кандидатов от РПЛ в Палату РФС по разрешению споров.

По их итогам туда от лиги были выдвинуты представители «Ахмата» (Вячеслав Алкин), «Динамо» (Дмитрий Дубовских), «Краснодара» (Виталий Пасунько), ЦСКА (Юрий Хабаров) и «Спартака» (Мария Токмакова).

Всего было 8 кандидатов на 5 мест, и в число кандидатов не были избраны представители «Зенита», «Оренбурга» и «Локомотива».

  • Палата по разрешению споров осуществляет досудебное (внесудебное) урегулирование споров, участниками которых являются клубы, игроки, тренеры, агенты футболистов и иные субъекты футбола.
  • Она также применяет дисциплинарные санкции за нарушения регламента по статусу и переходам футболистов, а также иных регламентов, в случае прямого на то указания в них.
  • Решения палаты по категориям споров, определяемым соответствующими регламентами (положениями), могут быть обжалованы в Комитет по статусу игроков.
  • Выборы прошли на общем собрании РПЛ, которое состоялось 25 февраля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Оренбург Динамо Ахмат Краснодар ЦСКА Спартак
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Комментарии (1)
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Тинез Розоп
1740664336
Пыль в глаза пускают. Специально проиграли, потому что остальных купили давно уже. Нас не нае..шь…
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