Представители «Зенита» и «Локомотива» проиграли выборы в Палату РФС по разрешению споров

Стал известен расклад при выборах кандидатов от РПЛ в Палату РФС по разрешению споров.

По их итогам туда от лиги были выдвинуты представители «Ахмата» (Вячеслав Алкин), «Динамо» (Дмитрий Дубовских), «Краснодара» (Виталий Пасунько), ЦСКА (Юрий Хабаров) и «Спартака» (Мария Токмакова).

Всего было 8 кандидатов на 5 мест, и в число кандидатов не были избраны представители «Зенита», «Оренбурга» и «Локомотива».