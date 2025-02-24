Кержаков назвал год, когда был пик российского футбола

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал резонансное высказывание Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» заявил, что РПЛ была говном еще в 2019 году.

Кокорин поиграл в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

В 2021 году нападающий перешел в «Фиорентину».

– Есть ли у вас разочарование в российском футболе?

– Не скажу, что разочарование. Но был 2012 год – пик нашего футбола, казалось, все будет только развиваться. Теперь кажется, что все пошло по нисходящей. Когда было три круга, это был самый сильный чемпионат по игрокам, командам и зрелищности.

– РПЛ деградирует?

– Мне кажется, да. Особенно в сравнении с 2012 годом.

– Когда Кокорин говорит, что РПЛ стала «говном», как воспринимаете такие слова?

– «Говно» – жестко сказано. Я не считаю, что РПЛ – говно, и никогда не ощущал это. Просто в каких-то моментах стало хуже. Кокора – нормальный парень, но, когда начинается хейт, я это не люблю. Прочитал и пошел дальше. Я бы так не сказал. Когда с ним происходили все его истории, я с ним общался, он адекватный парень. Все остальное я не вправе обсуждать.

– Владимир Быстров и вовсе считает, что Кокорин – самый переоцененный футболист России.

– У него есть с кем сравнивать, но, по-моему, Кокора – очень талантливый парень, у него все было.