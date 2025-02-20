Новичок ЦСКА Алеррандро рассказал о тяжелом детстве: «Обчистить могли прямо у двери дома!»

Нападающий ЦСКА Алеррандро сообщил, что происходит из бедной семьи.

«Я родился в достаточно бедной семье в провинциальном регионе. Моe детство не было хорошим и счастливым, поэтому мне не нравится его вспоминать. Но это закалило меня и превратило в такого человека, каким я являюсь сегодня.

Иногда я убегал домой, чтобы не поймать шальную пулю или не быть ограбленным. У нашего дома не было даже забора. Обчистить могли прямо у двери! Мы видели через окно, как вооружeнные люди занимались непотребными вещами.

Из четырeх моих друзей детства только один работает. Двоих уже нет на этой земле, третий – за решeткой.

Футбол остаeтся главным социальным лифтом в Бразилии, особенно сейчас. Футбол в Бразилии забирает детей с улицы и уводит с опасной дороги, на которой всe заканчивается печально», – сказал Алеррандро.