Лига чемпионов. «ПСЖ» одержал над «Брестом» самую крупную победу в сезоне (7:0), Сафонов не играл

В ответном матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» дома разгромил «Брест» со счетом 7:0.

Голы у хозяев забили Брэдли Барколя (20-я минута), Хвича Кварацхелия (39-я), Витинья (59-я), Десир Дуэ (64-я), Нуну Мендеш (69-я), Гонсалу Рамуш (76-я) и Сенни Маюлу (86-я).

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе.

До этого самой крупной победой «ПСЖ» в сезоне был выигрыш у «Монпелье» со счетом 6:0 на своем поле в матче 2-го тура чемпионата Франции 23 августа.

В первой игре плей-офф ЛЧ парижане победили 3:0. По сумме двух матчей они разгромили «Брест» со счетом 10:0.

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/16 финала. Ответный матч

ПСЖ (Франция) – Брест (Франция) – 7:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Барколя, 20; 2:0 – Кварацхелия, 39; 3:0 – Витинья, 59; 4:0 – Дуэ, 64; 5:0 – Мендеш, 69; 6:0 – Рамуш, 76; 7:0 – Маюлу, 86.

Первый матч – 3:0.

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