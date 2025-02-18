Нигматуллин оценил идею провести матч между сборными России и США

Руслан Нигматуллин высказался в поддержку проведения товарищеской встречи России и США.
Ранее матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, допустил, что россияне и американцы встретятся на нейтральной территории.
«Провести матч между сборными России и США будет прекрасной идеей. Сейчас сборная США готовится к домашнему чемпионату мира. У них хорошие и качественные футболисты.
Если такой матч получится организовать – будет круто! США станут одним из первых соперников, против которого будет интересно играть.
На данный момент Европа с большим напряжением следит за отношениями между Россией и США. Наверное, такой матч вряд ли получится организовать в Европе. Возможно, можно будет сыграть в Саудовской Аравии, где проходит встреча наших политиков.
Я очень рад, что сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Две великие державы должны дружить. Буду рад, если отношения стран в спорте будут тесными», – заявил Нигматуллин.
- Сборная России отстранена от международных турниров почти 3 года.
- Сегодня в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями РФ и США. Стороны договорились о возобновлении сотрудничества в полном объеме.
- Нигматуллин после завершения карьеры долго жил в Майами.