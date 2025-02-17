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  • Трансфер Лоррана в ЦСКА сорвался – бразилец узнал об этом в аэропорту

Трансфер Лоррана в ЦСКА сорвался – бразилец узнал об этом в аэропорту

Стали известны подробности срыва переговоров о переходе полузащитника «Фламенго» Лоррана в ЦСКА.

18-летнего футболиста эти новости застали в аэропорту, когда он собирался вылетать в Турцию.

«Фламенго» не разрешил ему вылет, поскольку ЦСКА не прислал подписанный трансферный контракт.

Сообщалось, что армейцы отказались заключать сделку на новых условиях, измененных агентами игрока в одностороннем порядке.

  • Планировалось, что ЦСКА купит Лоррана за 8 миллионов евро.
  • Он провел за главную команду «Фламенго» 35 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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Источник: твиттер журналиста Вене Касагранде

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17.02.2025 13:54
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Комментарии (5)
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Mirak92
1739794654
Сомнительный трансфер был бы.
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алдан2014
1739796443
А велика ли потеря? Кони всегда умели находить жемчужины,за недорого. Хотя это было в недалёком,но прошлом. Теперь,похоже другой компот
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Борис34684
1739800741
Правильно и сделали, что не стали рядится, раз прогнешься и будут права качать.
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Интерес
1739801374
Пристрели своего алчного и жуликоватого агентишку,сопляк!
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