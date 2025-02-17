Трансфер Лоррана в ЦСКА сорвался – бразилец узнал об этом в аэропорту

Стали известны подробности срыва переговоров о переходе полузащитника «Фламенго» Лоррана в ЦСКА.

18-летнего футболиста эти новости застали в аэропорту, когда он собирался вылетать в Турцию.

«Фламенго» не разрешил ему вылет, поскольку ЦСКА не прислал подписанный трансферный контракт.

Сообщалось, что армейцы отказались заключать сделку на новых условиях, измененных агентами игрока в одностороннем порядке.