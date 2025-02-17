Агент Лоррана обвинил ЦСКА в срыве трансфера

Тьяго Фрейтас, агент полузащитника «Фламенго» Лоррана, озвучил свою версию, почему переход игрока в ЦСКА так и не состоялся.

– После обсуждения нескольких деталей было достигнуто соглашение [о трансфере] между ЦСКА и «Фламенго» и между ними и Лорраном.

Игрок приготовился ехать немедленно [в расположение ЦСКА], пока клубы разбирались с вопросами и процедурами, связанными с документами.

Было решено, что Лорран будет отпущен для поездки после того, как ЦСКА отправит подписанный контракт на трансфер.

ЦСКА сказал, что отправит этот документ до того, как спортсмен сядет на запланированный рейс, но этого не произошло.

Поэтому «Фламенго» не отпустил Лоррана. Ничего больше этого не произошло.

– Переход Лоррана в ЦСКА этой зимой еще вероятен или клубы полностью вышли из переговоров?

– Мы уже обо всем сказали ранее. Игрок не сможет приехать, пока ЦСКА не отправит подписанные контракты так, как этого требовал «Фламенго».