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Агент Лоррана обвинил ЦСКА в срыве трансфера

Тьяго Фрейтас, агент полузащитника «Фламенго» Лоррана, озвучил свою версию, почему переход игрока в ЦСКА так и не состоялся.

– После обсуждения нескольких деталей было достигнуто соглашение [о трансфере] между ЦСКА и «Фламенго» и между ними и Лорраном.

Игрок приготовился ехать немедленно [в расположение ЦСКА], пока клубы разбирались с вопросами и процедурами, связанными с документами.

Было решено, что Лорран будет отпущен для поездки после того, как ЦСКА отправит подписанный контракт на трансфер.

ЦСКА сказал, что отправит этот документ до того, как спортсмен сядет на запланированный рейс, но этого не произошло.

Поэтому «Фламенго» не отпустил Лоррана. Ничего больше этого не произошло.

– Переход Лоррана в ЦСКА этой зимой еще вероятен или клубы полностью вышли из переговоров?

– Мы уже обо всем сказали ранее. Игрок не сможет приехать, пока ЦСКА не отправит подписанные контракты так, как этого требовал «Фламенго».

  • Лорран провел за главную команду «Фламенго» 35 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
  • ЦСКА договорился о его выкупе за 8 миллионов евро.
  • Планировалось, что хавбек заключит с армейцами 4-летнее соглашение с зарплатой 700 тысяч долларов в год.
  • По версии московского клуба, сделка сорвалась из-за требований агентов Лоррана подписать контракт до прохождения медосмотра.

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Источник: Sport24

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17.02.2025 23:00
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