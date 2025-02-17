Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • В ЦСКА прояснили ситуацию со срывом трансфера Лоррана из «Фламенго»

В ЦСКА прояснили ситуацию со срывом трансфера Лоррана из «Фламенго»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника «Фламенго» Лоррана.

«Лорран – футболист еще молодой, но, безусловно, интересный и имеющий в будущем перспективы вырасти в большого игрока. Не секрет, что последний месяц шли переговоры, которые частично являлись достоянием общественности. Поэтому считаем логичным и важным закрыть этот вопрос.

Накануне должен был состояться вылет игрока в Турцию для прохождения медобследования и последующего подписания контракта. Однако за пару часов до вылета стороной футболиста было предложено изменить условия сделки, по которым все необходимые бумаги должны быть подписаны еще до вылета и прохождения медосмотра.

И если трансферный контракт с «Фламенго» мы были готовы подписать, то в случае подписания трудового договора с самим футболистом, наш клуб уже ничего бы не смог сделать, если бы игрок не прошел МО.

ЦСКА работает на бразильском рынке более 20 лет, и ни у кого никогда не было вопросов в надежности нас как партнеров или в силе нашего слова, готовности договариваться.

И в этой ситуации мы не хотим затрагивать игрока или уважаемое нами руководство «Фламенго». Каждая из сторон во время сделки преследует свои интересы, что абсолютно нормально.

Однако ситуация, при которой все бумаги внезапно должны подписаться еще до медосмотра, невозможна. О соответствующем видении ситуации и срывающейся сделке мы уже уведомили руководство «Фламенго», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

  • Лорран провел за главную команду «Фламенго» 35 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
  • ЦСКА договорился о его выкупе за 8 миллионов евро.
  • Планировалось, что хавбек заключит с армейцами 4-летнее соглашение с зарплатой 700 тысяч долларов в год.

Новости по теме
Агент Лоррана обвинил ЦСКА в срыве трансфера
Стало известно, почему ЦСКА отказался от трансфера Лоррана 5
Трансфер Лоррана в ЦСКА сорвался – бразилец узнал об этом в аэропорту 5
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

17.02.2025 19:19
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...короче
1739810650
...хотели вместо девочки-целочки, бабеночку-лоханочку в невесты втюхать. Не вышло)...
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 